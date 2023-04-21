РФ за сутки нанесла 23 авиаудара, ночью выпустила 10 дронов-камикадзе – Генштаб ВСУ

Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
"Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.
Сегодня ночью, по данным Генштаба, враг применил около 10 БПЛА типа Shahed-136, эта информация уточняется. Восемь дронов уничтожены украинскими защитниками.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", – добавили в сообщении.
Украинская ПВО сегодня ночью сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом, сообщили в КГВА. В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.