РФ за сутки нанесла 23 авиаудара, ночью выпустила 10 дронов-камикадзе – Генштаб ВСУ

Украинские военные сбили восемь из десяти дронов, которые ночью запустили оккупанты Скриншот: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью, по данным Генштаба, враг применил около 10 БПЛА типа Shahed-136, эта информация уточняется. Восемь дронов уничтожены украинскими защитниками.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", – добавили в сообщении.

Украинская ПВО сегодня ночью сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом, сообщили в КГВА. В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.