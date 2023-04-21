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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла 23 авиаудара, ночью выпустила 10 дронов-камикадзе – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сбили восемь из десяти дронов, которые ночью запустили оккупанты
Украинские военные сбили восемь из десяти дронов, которые ночью запустили оккупанты
Скриншот: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

За прошедшие сутки страна-агрессор Россия нанесла 23 авиационных удара по территории Украины. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 апреля.

Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью, по данным Генштаба, враг применил около 10 БПЛА типа Shahed-136, эта информация уточняется. Восемь дронов уничтожены украинскими защитниками.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", – добавили в сообщении.

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Украинская ПВО сегодня ночью сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом, сообщили в КГВА. В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, дрон-камикадзе
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