Оккупанты ударили дронами по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры

"Враг ударил БПЛА по Полтавскому району. Есть разрушения гражданской инфраструктуры", – написал Лунин.

Начался пожар, спасатели работают над его ликвидацией.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сколько именно БПЛА ударили по области, Лунин не уточнил.

Воздушная тревога в регионе длилась с 03.32 по 05.54. В Киевской городской военной администрации утром сообщили, что страна-агрессор ночью запустила дроны с северного направления и, вероятно, использовала новую партию иранских БПЛА Shahed. Атаковавшие Киев восемь дронов были сбиты.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала 20 апреля, что российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.

19 апреля оккупанты после длившегося некоторое время перерыва вновь атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. За те сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе ВСУ.