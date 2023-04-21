Оккупанты выводят некоторые боевые подразделения из Скадовска в Крым – Генштаб ВСУ

Об этом 21 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Известно, что некоторые боевые подразделения, ранее находившиеся в городе, постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым", – сказано в сообщении.
В то же время, по данным украинских военных, в Скадовск прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек из числа осужденных якобы для обеспечения правопорядка.
"Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков", – указали в Генштабе ВСУ.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон. Левобережная часть Херсонской области, в том числе Скадовск, остается под российской оккупацией.
Оккупанты в Херсонской области могут готовиться к очередному "жесту доброй воли", заявили 18 апреля в ОК "Юг" ВСУ.