Оккупанты выводят некоторые боевые подразделения из Скадовска в Крым – Генштаб ВСУ

В Скадовск прибыли около 300 оккупантов из числа осужденных якобы для обеспечения правопорядка, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом 21 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Известно, что некоторые боевые подразделения, ранее находившиеся в городе, постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым", – сказано в сообщении.

В то же время, по данным украинских военных, в Скадовск прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек из числа осужденных якобы для обеспечения правопорядка.

"Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков", – указали в Генштабе ВСУ.