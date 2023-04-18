Оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту" – Гуменюк

Гуменюк рассказала о контрбатарейной борьбе на юге Украины и о подготовке оккупантов к отступлению Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего – и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", – рассказала она.

Россияне пытаются перекрыть минными полями почти все побережье Днепра, добавила спикер.

"Как уже говорят херсонцы, на правом берегу народная примета – они точно готовятся к очередному "жесту [доброй воли]". Потому что они упаковали намародеренное имущество, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия – это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся [к украинскому контрнаступлению и собственному бегству]", – указала она.

В эфире "Еспресо" 18 апреля Гуменюк добавила, что противник при этом накопил достаточно сил и средств на временно оккупированных территориях Украины.

"Силы обороны [Украины] продолжают вести контрбатарейную борьбу с противником на юге. За минувшие сутки наши защитники уничтожили две артиллерийские установки, два беспилотника и бронетехнику. Однако россияне продолжают прятаться за местным населением", – рассказала она.

Гуменюк также отметила, что россияне продолжают принудительную эвакуацию на временно оккупированных территориях – оккупанты вывозят людей на те рубежи, куда переезжают сами.

"То есть там, где россияне обустраивают новые места базирования, они пытаются туда перевозить гражданское население. Люди неохотно идут на такое переселение и предпочитают остаться, чтобы дождаться ВСУ",– резюмировала спикер ОК "Юг".