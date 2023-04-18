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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту" – Гуменюк

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Гуменюк рассказала о контрбатарейной борьбе на юге Украины и о подготовке оккупантов к отступлению
Гуменюк рассказала о контрбатарейной борьбе на юге Украины и о подготовке оккупантов к отступлению
Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

Силы обороны Украины наблюдают активную оборонную деятельность российских оккупантов на левом берегу Днепра во временно захваченной Россией части Херсонской области. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 25 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего – и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", – рассказала она.

Россияне пытаются перекрыть минными полями почти все побережье Днепра, добавила спикер.

"Как уже говорят херсонцы, на правом берегу народная примета – они точно готовятся к очередному "жесту [доброй воли]". Потому что они упаковали намародеренное имущество, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия – это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся [к украинскому контрнаступлению и собственному бегству]", – указала она.

В эфире "Еспресо" 18 апреля Гуменюк добавила, что противник при этом накопил достаточно сил и средств на временно оккупированных территориях Украины.

"Силы обороны [Украины] продолжают вести контрбатарейную борьбу с противником на юге. За минувшие сутки наши защитники уничтожили две артиллерийские установки, два беспилотника и бронетехнику. Однако россияне продолжают прятаться за местным населением", – рассказала она.

Гуменюк также отметила, что россияне продолжают принудительную эвакуацию на временно оккупированных территориях – оккупанты вывозят людей на те рубежи, куда переезжают сами.

"То есть там, где россияне обустраивают новые места базирования, они пытаются туда перевозить гражданское население. Люди неохотно идут на такое переселение и предпочитают остаться, чтобы дождаться ВСУ",– резюмировала спикер ОК "Юг".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, оборона, эвакуация, армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, население, Наталья Гуменюк, река Днепр, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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