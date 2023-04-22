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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов. Об этом 22 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"РФ продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", – говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034cbpwWdLJJaGMCXz2tPUmCFR2gPpgiahZMf9gDvuontR28qYHc4v51KVUjWuwwaFl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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