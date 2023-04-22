Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"РФ продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", – говорится в сообщении.
В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.