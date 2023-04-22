Оккупанты обстреляли Сумскую область из гранатометов и минометов

Было зафиксировано 114 прилетов из минометов, артиллерии и гранатометов, уточнили в ОВА.

По окраине села Кондратовка Хотинской общины оккупанты стреляли из артиллерии. В результате обстрела ранения получил один человек, повреждено помещение школы.

По территории Шалигинской общины россияне осуществили артиллерийский обстрел. Зафиксировано восемь прилетов.

По территории Белопольской общины совершено семь обстрелов. Зафиксировано 69 прилетов из гранатометов и 29 – из минометов.

В Новослободской общине был артобстрел, зафиксировано четыре прилета, сообщили в ОВА.