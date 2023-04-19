В Сумской области 18 апреля зафиксировано 165 прилетов, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

Речь идет о Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской общинах.

"Зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть погибшие, раненые и значительные разрушения", – говорится в сообщении.

Одна женщина была ранена и одна умерла в машине скорой помощи в Речковской общине. В результате артиллерийского обстрела повреждены хозяйственные постройки.

В Юнаковской общине ранения получил гражданский мужчина.