В Сумской области 18 апреля зафиксировано 165 прилетов, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

Речь идет о Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской общинах.
"Зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть погибшие, раненые и значительные разрушения", – говорится в сообщении.
Одна женщина была ранена и одна умерла в машине скорой помощи в Речковской общине. В результате артиллерийского обстрела повреждены хозяйственные постройки.
В Юнаковской общине ранения получил гражданский мужчина.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.