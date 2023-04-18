Оккупанты обстреляли село в Сумской области, погибла женщина – Офис генпрокурора

Около 12.20 оккупанты с территории РФ совершили артобстрел села Речки Сумского района, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"По данным следствия, 18 апреля… около 12.20 оккупанты с территории Российской Федерации совершили артиллерийский обстрел села Речки Сумского района, – сказано в сообщении. – В результате на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина".