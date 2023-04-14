Оккупанты сбросили с БПЛА шесть взрывных устройств по городу в Сумской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).
"Сегодня в течение дня россияне совершили обстрелы Середино-Будской общины: били из минометов – два прилета. А также с вражеского БПЛА по городу Середино-Буда произошел сброс шести взрывных устройств типа ВОГ", – сказано в сообщении.
В результате российских атак повреждены одно частное домовладение и три автомобиля, указали в ОВА.
Отмечается, что мирные гражданские из-за обстрелов РФ не пострадали.
В Сумской ОВА сообщали, что утром 14 апреля оккупанты обстреляли Белопольскую и Середино-Будскую общины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.