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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сбросили с БПЛА шесть взрывных устройств по городу в Сумской области – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли территорию Середино-Будской общины, отметили в Сумской ОВА
Российские оккупанты обстреляли территорию Середино-Будской общины, отметили в Сумской ОВА
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 14 апреля обстреляли территорию Середино-Будской общины Сумской области (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Сегодня в течение дня россияне совершили обстрелы Середино-Будской общины: били из минометов – два прилета. А также с вражеского БПЛА по городу Середино-Буда произошел сброс шести взрывных устройств типа ВОГ", – сказано в сообщении.

В результате российских атак повреждены одно частное домовладение и три автомобиля, указали в ОВА.

Отмечается, что мирные гражданские из-за обстрелов РФ не пострадали.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02E1fb58ekfemyUXieGYwfNZmAEvxqxw8vjHWKLTMDEfR9AmLN9G9VoeHoxj5VwzKzl

В Сумской ОВА сообщали, что утром 14 апреля оккупанты обстреляли Белопольскую и Середино-Будскую общины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Россия, автомобили, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, население, миномет, российские оккупанты
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