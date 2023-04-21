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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Донецкую область "Градами", ракетами, зажигательными боеприпасами, есть погибший

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В результате российских обстрелов в области разрушены дома, пострадали люди
В результате российских обстрелов в области разрушены дома, пострадали люди
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в течение суток обстреливали населенные пункты Донецкой области из разных видов вооружения, сообщил утром 21 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

"Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка – из артиллерии, Пречистовка – зажигательными боеприпасами", – написал он. 

Зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.

В Бахмуте разрушены две многоэтажки и восемь частных домов. Еще два дома повреждены в Торецкой общине. Константиновка получила удар ракетами С-300 – повреждено недостроенное здание.

В течение суток, по данным Кириленко, в области один мирный житель погиб – в Часовом Яру, и один ранен – в Заречном.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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