Россияне обстреляли Донецкую область "Градами", ракетами, зажигательными боеприпасами, есть погибший

В результате российских обстрелов в области разрушены дома, пострадали люди Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка – из артиллерии, Пречистовка – зажигательными боеприпасами", – написал он.

Зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.

В Бахмуте разрушены две многоэтажки и восемь частных домов. Еще два дома повреждены в Торецкой общине. Константиновка получила удар ракетами С-300 – повреждено недостроенное здание.

В течение суток, по данным Кириленко, в области один мирный житель погиб – в Часовом Яру, и один ранен – в Заречном.