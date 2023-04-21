Россияне обстреляли Донецкую область "Градами", ракетами, зажигательными боеприпасами, есть погибший

"Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка – из артиллерии, Пречистовка – зажигательными боеприпасами", – написал он.
Зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.
В Бахмуте разрушены две многоэтажки и восемь частных домов. Еще два дома повреждены в Торецкой общине. Константиновка получила удар ракетами С-300 – повреждено недостроенное здание.
В течение суток, по данным Кириленко, в области один мирный житель погиб – в Часовом Яру, и один ранен – в Заречном.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.