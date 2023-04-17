В результате обстрелов в Донецкой области за сутки повреждено около 10 жилых домов – ОВА

Кириленко: Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на четырех погибших Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На волновахском направлении повреждены пять домов в Новоукраинке. Под обстрелы противника попали Пречистовка и Богоявленка.

На донецком направлении повреждены два дома в Соловьевом Очеретинской общины, зафиксированы три обстрела Курахово и единичные обстрелы Авдеевки.

"На горловском направлении накануне были два ракетных удара по Константиновке – враг попал по территории предприятия, повредил три здания и автомобиль. Громко было в Часовоярской общине", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении под огнем российских захватчиков была Звановка и Переездное. Также враг обстреливал Северск.

"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на четырех погибших", – подчеркнул глава ОВА.