В результате обстрелов в Донецкой области за сутки повреждено около 10 жилых домов – ОВА

На волновахском направлении повреждены пять домов в Новоукраинке. Под обстрелы противника попали Пречистовка и Богоявленка.
На донецком направлении повреждены два дома в Соловьевом Очеретинской общины, зафиксированы три обстрела Курахово и единичные обстрелы Авдеевки.
"На горловском направлении накануне были два ракетных удара по Константиновке – враг попал по территории предприятия, повредил три здания и автомобиль. Громко было в Часовоярской общине", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении под огнем российских захватчиков была Звановка и Переездное. Также враг обстреливал Северск.
"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на четырех погибших", – подчеркнул глава ОВА.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.