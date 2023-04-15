Зеленский создал девять военных администраций в двух районах Донецкой области

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
Согласно указу, в регионе создали такие военные администрации:
Зеленский регулярно создает военные администрации в регионах, где идут боевые действия.
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Часть Донецкой области оккупанты захватили в 2014 году. По состоянию на август 2022 года Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%, заявлял глава обладминистрации Павел Кириленко.