Зеленский создал девять военных администраций в двух районах Донецкой области

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Согласно указу, в регионе создали такие военные администрации:

Зеленский регулярно создает военные администрации в регионах, где идут боевые действия.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Часть Донецкой области оккупанты захватили в 2014 году. По состоянию на август 2022 года Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%, заявлял глава обладминистрации Павел Кириленко.