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Зеленский создал девять военных администраций в двух районах Донецкой области

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Зеленский назначил начальников для всех новых администраций
Зеленский назначил начальников для всех новых администраций
Фото: Офіс Президента України / Facebook

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ряда военных администрации в Донецкой области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Согласно указу, в регионе создали такие военные администрации:

  • Андреевскую сельскую Краматорского района (начальником назначена Елена Никитина);
  • Белозерскую городскую Покровского района (Сергей Макеев);
  • Гродовскую поселковую Покровского района (Владимир Руденко);
  • Ильиновскую сельскую Краматорского района (Владимир Маринич);
  • Криворожскую сельскую Покровского района (Анна Павлова);
  • Новогродовскую городскую Покровского района (Александр Шевченко);
  • Новодонецкую поселковую Краматорского района (Юрий Люлька);
  • Александровскую поселковую Краматорского района (Людмила Борисевич);
  • Удачненскую поселковую Покровского района (Валерий Дугельный).

Зеленский регулярно создает военные администрации в регионах, где идут боевые действия.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Часть Донецкой области оккупанты захватили в 2014 году. По состоянию на август 2022 года Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%, заявлял глава обладминистрации Павел Кириленко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, военные, указ, Владимир Зеленский, президент
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