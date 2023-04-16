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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под российские обстрелы в Донецкой области попали жилые дома, общежитие и предприятие. Двое погибших, есть раненые – ОВА

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Российские войска за сутки разрушили несколько жилых домов в Донецкой области
Российские войска за сутки разрушили несколько жилых домов в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за сутки обстреляли из артиллерии около 10 населенных пунктов Донецкой области. Об этом 16 апреля сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

На волновахском направлении под обстрелами побывали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка. В этих населенных пунктах обошлось без жертв, отметили в ОВА. На донецком направлении трижды под артиллерийский огонь попадало Курахово, где также никто не пострадал.

"На горловском направлении три человека ранены в Константиновке. В городе повреждены две многоэтажки, общежитие, аптека, магазин и территория предприятия. Также в общине поврежден дом в Предтечино. Громко было в Часовоярской и Соледарской общинах", – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что на лисичанском направлении разрушен многоквартирный дом в Торском и поврежден дом в Заречном Лиманской общины.

"Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще семерых", – написал Кириленко.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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