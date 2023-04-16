Под российские обстрелы в Донецкой области попали жилые дома, общежитие и предприятие. Двое погибших, есть раненые – ОВА

Российские войска за сутки разрушили несколько жилых домов в Донецкой области Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На волновахском направлении под обстрелами побывали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка. В этих населенных пунктах обошлось без жертв, отметили в ОВА. На донецком направлении трижды под артиллерийский огонь попадало Курахово, где также никто не пострадал.

"На горловском направлении три человека ранены в Константиновке. В городе повреждены две многоэтажки, общежитие, аптека, магазин и территория предприятия. Также в общине поврежден дом в Предтечино. Громко было в Часовоярской и Соледарской общинах", – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что на лисичанском направлении разрушен многоквартирный дом в Торском и поврежден дом в Заречном Лиманской общины.

"Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще семерых", – написал Кириленко.