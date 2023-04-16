Под российские обстрелы в Донецкой области попали жилые дома, общежитие и предприятие. Двое погибших, есть раненые – ОВА

На волновахском направлении под обстрелами побывали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка. В этих населенных пунктах обошлось без жертв, отметили в ОВА. На донецком направлении трижды под артиллерийский огонь попадало Курахово, где также никто не пострадал.
"На горловском направлении три человека ранены в Константиновке. В городе повреждены две многоэтажки, общежитие, аптека, магазин и территория предприятия. Также в общине поврежден дом в Предтечино. Громко было в Часовоярской и Соледарской общинах", – сообщил глава ОВА.
Он добавил, что на лисичанском направлении разрушен многоквартирный дом в Торском и поврежден дом в Заречном Лиманской общины.
"Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще семерых", – написал Кириленко.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.