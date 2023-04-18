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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск, не менее восьми человек получили ранения – Донецкая ОВА

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Россияне обстреляли Украинск утром 18 апреля, отметили в Донецкой ОВА
Россияне обстреляли Украинск утром 18 апреля, отметили в Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 18 апреля из артиллерии обстреляли Украинск Покровского района Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По меньшей мере восемь человек ранены в результате артобстрела Украинска. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, россияне обстреляли город утром – повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02bM8MNW7TP7cuakwQrVA1RMvgPVqMQx9PcYVU8VD9BDBriXU7F4Qcnpj9osAd5YK9l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, раненые, больница, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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