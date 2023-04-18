Оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск, не менее восьми человек получили ранения – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По меньшей мере восемь человек ранены в результате артобстрела Украинска. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, россияне обстреляли город утром – повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.