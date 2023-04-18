Один человек получил ранения в результате обстрелов оккупантами Донецкой области – ОВА

Об оперативной ситуации в Донецкой области на утро 18 апреля проинформировал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне обстреляли Славянск ночью – применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. В результате российской атаки пострадали семь многоэтажек, пять частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили, добавил Кириленко.

"На волновахском направлении повреждено агропредприятие в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка. На донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: использовали артиллерию, ракеты и четыре раза – "Грады". В зоне поражения дома на шести улицах, – написал руководитель Донецкой ОВА. – На горловском направлении повреждены два дома в Торецкой общине, под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Никифоровка и Васюковка Соледарской общины. На лисичанском направлении один человек ранен в Северске, повреждены дома на четырех улицах. 11 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общины – без жертв".