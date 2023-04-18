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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один человек получил ранения в результате обстрелов оккупантами Донецкой области – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть разрушения, отметили в ОВА
Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть разрушения, отметили в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска за последние сутки обстреляли Славянск Донецкой области, а также населенные пункты на волновахском, донецком, горловском и лисичанском направлениях.

Об оперативной ситуации в Донецкой области на утро 18 апреля проинформировал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне обстреляли Славянск ночью – применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. В результате российской атаки пострадали семь многоэтажек, пять частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили, добавил Кириленко.

"На волновахском направлении повреждено агропредприятие в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка. На донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: использовали артиллерию, ракеты и четыре раза – "Грады". В зоне поражения дома на шести улицах, – написал руководитель Донецкой ОВА. – На горловском направлении повреждены два дома в Торецкой общине, под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Никифоровка и Васюковка Соледарской общины. На лисичанском направлении один человек ранен в Северске, повреждены дома на четырех улицах. 11 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общины – без жертв".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02ykqXZgrPkSaqfBbe7c3rWZUB9QdNcT3EjaZViWSLXTzczZZghv28ZqMuDxLapRstl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Донецкая область, Славянск, Северск, Донецкая ОГА, Волноваха, Авдеевка, артиллерия, Новоукраинка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Торецк, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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