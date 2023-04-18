Оккупанты перебрасывают силы с Донецка на Бахмут – британская разведка

В Бахмуте силы минобороны России и российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города в основном повторяет основной железнодорожный путь, говорится в сообщении. Украина в целом удерживает продвижение России с юга по линии улицы Корсунского.
Для обеих сторон остается критическим вопросом любое значительное сокращение их подразделений вокруг Бахмута, отмечается в сообщении. Украина хочет высвободить свои наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв, считают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 18, 2023
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Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.