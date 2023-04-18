Оккупанты перебрасывают силы с Донецка на Бахмут – британская разведка

В Бахмуте силы минобороны России и российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города в основном повторяет основной железнодорожный путь, говорится в сообщении. Украина в целом удерживает продвижение России с юга по линии улицы Корсунского.

Для обеих сторон остается критическим вопросом любое значительное сокращение их подразделений вокруг Бахмута, отмечается в сообщении. Украина хочет высвободить свои наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв, считают в британской разведке.