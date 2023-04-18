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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебрасывают силы с Донецка на Бахмут – британская разведка

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Британская разведка оценила ситуацию в Бахмуте
Британская разведка оценила ситуацию в Бахмуте
Фото: EPA

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, реалистична вероятность того, что Россия сократила численность войск и уменьшает наступательные действия вокруг Донецка, скорее всего, чтобы отвлечь ресурсы на бахмутское направление. Об этом пишет 18 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В Бахмуте силы минобороны России и российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города в основном повторяет основной железнодорожный путь, говорится в сообщении. Украина в целом удерживает продвижение России с юга по линии улицы Корсунского.

Для обеих сторон остается критическим вопросом любое значительное сокращение их подразделений вокруг Бахмута, отмечается в сообщении. Украина хочет высвободить свои наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв, считают в британской разведке.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецк, Донецкая область, разведка, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут
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