Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Угледар, есть погибший в Константиновке – ОВА

В Угледаре и других городах разрушены жилые дома, есть жертвы Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

По его информации, погиб человек в Константиновке, ранены жители Новокалиново и Авдеевки.

В Константиновке в результате артобстрелов и ракетных ударов повреждены два двухэтажных здания, восемь частных домов, восемь автомобилей, сообщил Кириленко. Также повреждена школа в Веролюбовке. Два дома повреждены в Торецкой общине, обстрелам подверглись окрестности Часовоярской и Соледарской общин.

Администрация зафиксировала более 30 обстрелов Угледара – последствия еще устанавливают. Также под огонь "Градов" попала Новоукраинка – без жертв.

Также под обстрелами были Курахово, Горняк, Новоалександровка, Марьинка, окрестности Очеретинской общины. Информация о пострадавших не поступала.

Зафиксированы единичные обстрелы Северска и общины.

Фото последствий российского обстрела Угледара опубликовала вечером 19 апреля 72-я бригада ВСУ. Там сообщили, что в результате удара разрушен многоэтажный жилой дом. Судя по кадрам, в доме во время атаки были люди.