Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Угледар, есть погибший в Константиновке – ОВА

По его информации, погиб человек в Константиновке, ранены жители Новокалиново и Авдеевки.
В Константиновке в результате артобстрелов и ракетных ударов повреждены два двухэтажных здания, восемь частных домов, восемь автомобилей, сообщил Кириленко. Также повреждена школа в Веролюбовке. Два дома повреждены в Торецкой общине, обстрелам подверглись окрестности Часовоярской и Соледарской общин.
Администрация зафиксировала более 30 обстрелов Угледара – последствия еще устанавливают. Также под огонь "Градов" попала Новоукраинка – без жертв.
Также под обстрелами были Курахово, Горняк, Новоалександровка, Марьинка, окрестности Очеретинской общины. Информация о пострадавших не поступала.
Зафиксированы единичные обстрелы Северска и общины.
Фото последствий российского обстрела Угледара опубликовала вечером 19 апреля 72-я бригада ВСУ. Там сообщили, что в результате удара разрушен многоэтажный жилой дом. Судя по кадрам, в доме во время атаки были люди.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.