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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Угледар, есть погибший в Константиновке – ОВА

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В Угледаре и других городах разрушены жилые дома, есть жертвы
В Угледаре и других городах разрушены жилые дома, есть жертвы
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки погиб один мирный житель, ранены двое. Об этом сообщил утром 20 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

По его информации, погиб человек в Константиновке, ранены жители Новокалиново и Авдеевки.

В Константиновке в результате артобстрелов и ракетных ударов повреждены два двухэтажных здания, восемь частных домов, восемь автомобилей, сообщил Кириленко. Также повреждена школа в Веролюбовке. Два дома повреждены в Торецкой общине, обстрелам подверглись окрестности Часовоярской и Соледарской общин.

Администрация зафиксировала более 30 обстрелов Угледара – последствия еще устанавливают. Также под огонь "Градов" попала Новоукраинка – без жертв.

Также под обстрелами были Курахово, Горняк, Новоалександровка, Марьинка, окрестности Очеретинской общины. Информация о пострадавших не поступала.

Зафиксированы единичные обстрелы Северска и общины.

Фото последствий российского обстрела Угледара опубликовала вечером 19 апреля 72-я бригада ВСУ. Там сообщили, что в результате удара разрушен многоэтажный жилой дом. Судя по кадрам, в доме во время атаки были люди.  

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, Авдеевка, война России против Украины, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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