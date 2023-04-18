Из Нью-Йорка эвакуировали семью с шестью детьми – Нацполиция

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook Нацполиции.
Отмечается, что в семье воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет.
"Каждый день малыши содрогались от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию, – сказано в сообщении. – Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области".
Как указали в Нацполиции, поселок Нью-Йорк Торецкой общины "беспощадно обстреливают оккупанты" – ракетами, тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня.
Так, во время одного из недавних ударов было повреждено более 20 жилых домов.
По данным правоохранителей, в Нью-Йорке "остается еще много детей, живущих под угрозой гибели".
7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия.
4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.
Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать с опасных территорий ни их самих, ни их детей.