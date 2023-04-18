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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Нью-Йорка эвакуировали семью с шестью детьми – Нацполиция

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Экипажи "Белых ангелов" эвакуировали из Нью-Йорка семью, в которой воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет, отметили в Нацполиции
Экипажи "Белых ангелов" эвакуировали из Нью-Йорка семью, в которой воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет, отметили в Нацполиции
Фото: npu.gov.ua

Экипажи полиции "Белые ангелы" вывезли из прифронтового Нью-Йорка Донецкой области многодетную семью.

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook Нацполиции.

Отмечается, что в семье воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет.

"Каждый день малыши содрогались от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию, – сказано в сообщении. – Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области".

Как указали в Нацполиции, поселок Нью-Йорк Торецкой общины "беспощадно обстреливают оккупанты" – ракетами, тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня.

Так, во время одного из недавних ударов было повреждено более 20 жилых домов.

По данным правоохранителей, в Нью-Йорке "остается еще много детей, живущих под угрозой гибели".

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/1983085752025641/

Контекст:

7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия.

4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать с опасных территорий ни их самих, ни их детей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Нью-Йорк, угрозы, эвакуация, артиллерия, правоохранители, жилье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Торецк, взрывы, Нацполиция, население
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