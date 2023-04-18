Из Нью-Йорка эвакуировали семью с шестью детьми – Нацполиция

Экипажи "Белых ангелов" эвакуировали из Нью-Йорка семью, в которой воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет, отметили в Нацполиции Фото: npu.gov.ua

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook Нацполиции.

Отмечается, что в семье воспитывается шесть детей в возрасте от трех до 19 лет.

"Каждый день малыши содрогались от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию, – сказано в сообщении. – Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области".

Как указали в Нацполиции, поселок Нью-Йорк Торецкой общины "беспощадно обстреливают оккупанты" – ракетами, тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня.

Так, во время одного из недавних ударов было повреждено более 20 жилых домов.

По данным правоохранителей, в Нью-Йорке "остается еще много детей, живущих под угрозой гибели".