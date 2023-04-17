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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Красногоровки за день эвакуировали пятерых детей, в том числе маленькую девочку – Нацполиция

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В Красногоровке, которую российские оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии, танков и РСЗО, остается около 800 жителей, отметили в Нацполиции
В Красногоровке, которую российские оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии, танков и РСЗО, остается около 800 жителей, отметили в Нацполиции
Фото: npu.gov.ua

Экипажи полиции "Белые ангелы" за один день вывезли из прифронтовой Красногоровки Донецкой области пятерых детей с родителями.

Об этом 17 апреля сообщается в Facebook Нацполиции.

"В этот раз "Белые ангелы" эвакуировали из Красногоровки большую семью – пять взрослых и четверо детей. Родные дома покинули 49-летняя женщина с детьми 12, 16 и 23 лет, ее невестка с двумя малышами трех и семи лет и две пожилые бабушки. Правоохранители помогли собрать вещи, устроить домашних животных и вывезли взрослых и детей в Днепр, откуда семья отправилась к знакомым в Киевскую область, – сказано в сообщении. – В безопасный регион направилась еще одна семья из Красногоровки... В семье воспитывается маленькая девочка – ей всего 1,8 года".

Как указали в Нацполиции, каждый выезд в Красногоровку – риск для жизни и здоровья полицейских, ведь линия фронта – в нескольких километрах, а дорогу в город обстреливают оккупанты.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02ceUv57Er7kRJtrfKLJZVCWeJt6mtjtfKXmrizqzT41CjNvQAkJJ3y9MJ6nLnRizRl

По данным правоохранителей, в Красногоровке, которую российские войска постоянно обстреливают из артиллерии, танков и РСЗО, остается около 800 жителей.

Контекст:

7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия.

4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать с опасных территорий ни их самих, ни их детей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, эвакуация, РСЗО, Красногоровка, артиллерия, правоохранители, дети, обстрелы, война России против Украины, женщины, семья, Нацполиция, население, родители, девочка, российские оккупанты, бабушка
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