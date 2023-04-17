Из Красногоровки за день эвакуировали пятерых детей, в том числе маленькую девочку – Нацполиция

В Красногоровке, которую российские оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии, танков и РСЗО, остается около 800 жителей, отметили в Нацполиции Фото: npu.gov.ua

Об этом 17 апреля сообщается в Facebook Нацполиции.

"В этот раз "Белые ангелы" эвакуировали из Красногоровки большую семью – пять взрослых и четверо детей. Родные дома покинули 49-летняя женщина с детьми 12, 16 и 23 лет, ее невестка с двумя малышами трех и семи лет и две пожилые бабушки. Правоохранители помогли собрать вещи, устроить домашних животных и вывезли взрослых и детей в Днепр, откуда семья отправилась к знакомым в Киевскую область, – сказано в сообщении. – В безопасный регион направилась еще одна семья из Красногоровки... В семье воспитывается маленькая девочка – ей всего 1,8 года".

Как указали в Нацполиции, каждый выезд в Красногоровку – риск для жизни и здоровья полицейских, ведь линия фронта – в нескольких километрах, а дорогу в город обстреливают оккупанты.

По данным правоохранителей, в Красногоровке, которую российские войска постоянно обстреливают из артиллерии, танков и РСЗО, остается около 800 жителей.