Из Авдеевки вывезли еще двух детей, в городе остался один ребенок – глава военной администрации

"Вчера вывезли парня 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", – сказал он.

По словам Барабаша, в Авдеевке остается только один ребенок – 12-летний подросток.

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По информации Барабаша, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен. Он уточнил, что в городе, несмотря на полное разрушение его инфраструктуры, остаются и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей.

8 апреля в Авдеевке оставались четверо детей.