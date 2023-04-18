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Из Авдеевки вывезли еще двух детей, в городе остался один ребенок – глава военной администрации

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Детей эвакуировали два дня
Детей эвакуировали два дня
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook (архив)

Из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, эвакуировали двух детей, сообщил 18 апреля "Суспільному" глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Вчера вывезли парня 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", – сказал он.

По словам Барабаша, в Авдеевке остается только один ребенок – 12-летний подросток.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации Барабаша, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен. Он уточнил, что в городе, несмотря на полное разрушение его инфраструктуры, остаются и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей.

8 апреля в Авдеевке оставались четверо детей.

Контекст:

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой областной военной администрации.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, эвакуация, Авдеевка, дети, война России против Украины, ребенок, мать, родители, Виталий Барабаш
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