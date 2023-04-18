Из Авдеевки вывезли еще двух детей, в городе остался один ребенок – глава военной администрации

"Вчера вывезли парня 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", – сказал он.
По словам Барабаша, в Авдеевке остается только один ребенок – 12-летний подросток.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Барабаша, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен. Он уточнил, что в городе, несмотря на полное разрушение его инфраструктуры, остаются и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей.
8 апреля в Авдеевке оставались четверо детей.
7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.
31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой областной военной администрации.