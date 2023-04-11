Из Авдеевки эвакуировали семью с двумя детьми. Их уговаривали уехать около полугода

Полицейские постоянно посещали семью и предлагали эвакуацию. Родители не хотели покидать родной город, поэтому, скрываясь от полиции, переехали по другому адресу. Но "Белые ангелы" разыскали их и убедили супругов в необходимости выезда.
"Под звуки взрывов экипаж "Белых ангелов" вывез семью из-под огня и передал сотрудникам ГСЧС, которые доставили эвакуированных в пункт помощи. Сейчас семья нашла приют в Мирнограде и планирует дальнейшие действия", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что эвакуация из Авдеевки и других "горячих точек" все усложняется, дороги, которые проходят возле линии фронта, простреливаются россиянами. Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти детям жизнь.
Горячие линии эвакуационных групп "Белый ангел" на направлениях:
7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.