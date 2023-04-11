Из Авдеевки эвакуировали семью с двумя детьми. Их уговаривали уехать около полугода

Полицейские постоянно посещали семью и предлагали эвакуацию. Родители не хотели покидать родной город, поэтому, скрываясь от полиции, переехали по другому адресу. Но "Белые ангелы" разыскали их и убедили супругов в необходимости выезда.

"Под звуки взрывов экипаж "Белых ангелов" вывез семью из-под огня и передал сотрудникам ГСЧС, которые доставили эвакуированных в пункт помощи. Сейчас семья нашла приют в Мирнограде и планирует дальнейшие действия", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что эвакуация из Авдеевки и других "горячих точек" все усложняется, дороги, которые проходят возле линии фронта, простреливаются россиянами. Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти детям жизнь.

Горячие линии эвакуационных групп "Белый ангел" на направлениях:

авдеевское – 066-56-19-102;

бахмутское – 066-56-15-102;

великоновоселковское – 066-56-11-102;

лиманское – 066-56-16-102;

марьинское – 066-56-10-102.