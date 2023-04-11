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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Авдеевки эвакуировали семью с двумя детьми. Их уговаривали уехать около полугода

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Эвакуированная семья жила возле промзоны Авдеевки
Эвакуированная семья жила возле промзоны Авдеевки
Фото: dn.npu.gov.ua

Правоохранители эвакуировали семью с двумя детьми, которая жила возле промзоны Авдеевки Донецкой области. Их уговаривали уехать в более безопасный регион около полугода. Об этом 11 апреля сообщила полиция Донецкой области.

Полицейские постоянно посещали семью и предлагали эвакуацию. Родители не хотели покидать родной город, поэтому, скрываясь от полиции, переехали по другому адресу. Но "Белые ангелы" разыскали их и убедили супругов в необходимости выезда.

"Под звуки взрывов экипаж "Белых ангелов" вывез семью из-под огня и передал сотрудникам ГСЧС, которые доставили эвакуированных в пункт помощи. Сейчас семья нашла приют в Мирнограде и планирует дальнейшие действия", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что эвакуация из Авдеевки и других "горячих точек" все усложняется, дороги, которые проходят возле линии фронта, простреливаются россиянами. Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти детям жизнь.

Горячие линии эвакуационных групп "Белый ангел" на направлениях:

  • авдеевское – 066-56-19-102;
  • бахмутское – 066-56-15-102;
  • великоновоселковское – 066-56-11-102;
  • лиманское – 066-56-16-102;
  • марьинское – 066-56-10-102.
Контекст:

7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Авдеевка, война России против Украины
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