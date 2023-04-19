В результате российских обстрелов 18 апреля в Донецкой области один человек погиб, 13 ранены – ОВА

Здание местной больницы получило незначительные повреждения.

На донецком направлении обстрелам из "Градов" и артиллерии подверглась Авдеевка. Пострадавших нет, зафиксированы разрушения.

"На горловском направлении известно об одном погибшем в Бахмуте. В городе повреждены семь многоэтажек и три частных дома. В Константиновской общине под обстрелами – окрестности Константиновки и Предтечино. Кроме того, зафиксированы обстрелы окрестностей Ильиновской общины. В Соледарской общине страдают Орехово-Василевка, Миньковка и Федоровка", – написал глава ОВА.

На лисичанском направлении разрушены два дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской общины.

По данным Кириленко, за сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погиб один мирный житель – в Бахмуте. Еще 13 человек были ранены.

С начала российского вторжения в области погибли 1476 человек, 3412 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.