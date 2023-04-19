ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 18 апреля в Донецкой области один человек погиб, 13 ранены – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты 18 апреля продолжили обстреливать Донецкую область
Оккупанты 18 апреля продолжили обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты около полуночи нанесли авиаудар по Дружковке Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 19 апреля.

Здание местной больницы получило незначительные повреждения.

На донецком направлении обстрелам из "Градов" и артиллерии подверглась Авдеевка. Пострадавших нет, зафиксированы разрушения.

"На горловском направлении известно об одном погибшем в Бахмуте. В городе повреждены семь многоэтажек и три частных дома. В Константиновской общине под обстрелами – окрестности Константиновки и Предтечино. Кроме того, зафиксированы обстрелы окрестностей Ильиновской общины. В Соледарской общине страдают Орехово-Василевка, Миньковка и Федоровка", – написал глава ОВА.

На лисичанском направлении разрушены два дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской общины.

По данным Кириленко, за сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погиб один мирный житель – в Бахмуте. Еще 13 человек были ранены.

С начала российского вторжения в области погибли 1476 человек, 3412 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Дружковка, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин G
Галина ГРИШИНА
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Галина ГРИШИНА
"Счастье есть". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье есть". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы
Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы
Галина ГРИШИНА
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (93826)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (72799)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (71842)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (66978)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (50742)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (46240)
7
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (37637)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (35901)
 
 
 
 