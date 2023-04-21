Оккупанты обстреляли Очаковскую общину, повреждены жилые дома – Ким

"Вчера, 20 апреля, в 14.25, 15.34 и 18.58 враг наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.

Помимо этого, накануне в 17.37 и 18.24 артиллерийским обстрелам подвергся Очаков. В результате повреждены частные и многоквартирные дома. Зафиксирован прилет на территории объекта инфраструктуры. Никто из мирных жителей не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.