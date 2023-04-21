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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Очаковскую общину, повреждены жилые дома – Ким

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Враг наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины
Враг наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты накануне обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Об этом 21 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 20 апреля, в 14.25, 15.34 и 18.58 враг наносил артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.

Помимо этого, накануне в 17.37 и 18.24 артиллерийским обстрелам подвергся Очаков. В результате повреждены частные и многоквартирные дома. Зафиксирован прилет на территории объекта инфраструктуры. Никто из мирных жителей не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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