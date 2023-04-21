Россияне утром обстреляли Черниговскую область, повреждены три жилых дома – ОК "Север"

Под удар противника попал приграничный населенный пункт Леоновка, отметили в командовании.
"С 6.17 до 7.40 зафиксировано 34 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии и миномета 120 мм, на окраине Леоновки. В результате обстрела повреждены три гражданских дома и два гражданских транспортных средства", – говорится в сообщении.
Информация о потерях среди местного населения не поступала.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.