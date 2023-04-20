Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения в результате российского обстрела Черниговской области – ОК "Север"

С 11.00 до 11.15 зафиксировано четыре прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) по населенному пункту Галагановка, отметили в ОК "Север" Фото: ОК Північ / Telegram (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook оперативного командования "Север" ВСУ.

"С 11.00 до 11.15 зафиксировано четыре прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) по населенному пункту Галагановка. О повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала, – сказано в сообщении. – В результате обстрела ранены три местных жителя. Одна женщина получила осколочные ранения головы. Она скончалась в больнице".

Кроме того, с 10.40 до 11.00 было зафиксировано два прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) в районе населенного пункта Гремячка, добавили в ОК "Север".

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.