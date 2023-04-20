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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения в результате российского обстрела Черниговской области – ОК "Север"

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С 11.00 до 11.15 зафиксировано четыре прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) по населенному пункту Галагановка, отметили в ОК "Север"
С 11.00 до 11.15 зафиксировано четыре прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) по населенному пункту Галагановка, отметили в ОК "Север"
Фото: ОК Північ / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 20 апреля из минометов обстреляли приграничье Черниговской области, есть жертвы.

Об этом сообщается в Facebook оперативного командования "Север" ВСУ.

"С 11.00 до 11.15 зафиксировано четыре прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) по населенному пункту Галагановка. О повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала, – сказано в сообщении. – В результате обстрела ранены три местных жителя. Одна женщина получила осколочные ранения головы. Она скончалась в больнице".

Кроме того, с 10.40 до 11.00 было зафиксировано два прихода (вероятно, из миномета калибра 120 мм) в районе населенного пункта Гремячка, добавили в ОК "Север".

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

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