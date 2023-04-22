В Россию не пустили 14 грузовиков с раненными российскими оккупантами, часть из них скончались в дороге – Генштаб ВСУ

"Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в дороге часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи.
"Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", – отметили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.