В Россию не пустили 14 грузовиков с раненными российскими оккупантами, часть из них скончались в дороге – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, 50 оккупантов доставили в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы Фото: ЕРА

"Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в дороге часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи.

"Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", – отметили в Генштабе.