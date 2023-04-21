За раз могут выпускать 50–70 ракет по Украине. Игнат рассказал о тактике оккупантов при массированных ударах

"Они используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование – это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", – сказал Игнат.

По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50-70 ракет при массированных больших ударах.

"Один самолет Ту-95 может нести восемь ракет. Однако обычно они несут меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали", – отметил Игнат.

Он отметил, что по статистике "Калибров" применяется примерно одна четверть от общего числа выпущенных ракет, а три четверти – это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.

"Далее берут ракеты С-300, возможно, баллистические ракеты. Зависит от того, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", – сообщил Игнат.

Он добавил, что сейчас в РФ уже достают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать, возможно, удешевив производство, а возможно, у них есть определенный материал для производства.