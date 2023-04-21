ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За раз могут выпускать 50–70 ракет по Украине. Игнат рассказал о тактике оккупантов при массированных ударах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат рассказал, как российские оккупанты атакуют ракетами территорию Украины
Игнат рассказал, как российские оккупанты атакуют ракетами территорию Украины
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Возможность российских войск нанести одномоментно удары с разных типов носителей будет зависеть от того, сколько их будет в готовности. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Они используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование – это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", – сказал Игнат.

По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50-70 ракет при массированных больших ударах.

"Один самолет Ту-95 может нести восемь ракет. Однако обычно они несут меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали", – отметил Игнат.

Он отметил, что по статистике "Калибров" применяется примерно одна четверть от общего числа выпущенных ракет, а три четверти – это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.

"Далее берут ракеты С-300, возможно, баллистические ракеты. Зависит от того, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", – сообщил Игнат.

Он добавил, что сейчас в РФ уже достают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать, возможно, удешевив производство, а возможно, у них есть определенный материал для производства.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат. С тех пор были новые сбивания.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
Галина ГРИШИНА
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Галина ГРИШИНА
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (107095)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (81287)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (68906)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (68434)
5
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53807)
6
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (49638)
7
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (49040)
8
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах (33191)
 
 
 
 