За раз могут выпускать 50–70 ракет по Украине. Игнат рассказал о тактике оккупантов при массированных ударах

"Они используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование – это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", – сказал Игнат.
По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50-70 ракет при массированных больших ударах.
"Один самолет Ту-95 может нести восемь ракет. Однако обычно они несут меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали", – отметил Игнат.
Он отметил, что по статистике "Калибров" применяется примерно одна четверть от общего числа выпущенных ракет, а три четверти – это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.
"Далее берут ракеты С-300, возможно, баллистические ракеты. Зависит от того, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", – сообщил Игнат.
Он добавил, что сейчас в РФ уже достают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать, возможно, удешевив производство, а возможно, у них есть определенный материал для производства.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат. С тех пор были новые сбивания.