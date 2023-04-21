Оккупанты ночью запустили из Брянской области до 12 ударных дронов, из них уничтожены восемь – Воздушные силы ВСУ

"21 апреля 2023 года противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по ситуации на 3.00 оккупанты применили до 12 ударных дронов Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожены восемь "шахедов", – отметили в ВС ВСУ.

В ночь на 21 апреля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, Киевская ОВА предупредила о возможной атаке дронами-камикадзе.

Утром стало известно, что украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом. В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала 20 апреля, что российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.

19 апреля оккупанты после длившегося некоторое время перерыва вновь атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. За те сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе ВСУ.