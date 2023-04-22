"Россияне даже не ведут учет погибших". Дмитрашковский заявил, что россияне бросили под Марьинку "штурмовые подразделения Z"

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Оккупанты за минувшие сутки 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", – сообщил спикер.

Дмитрашковский сообщил, что российское командование перебросило под Марьинку так называемые "штурмовые подразделения Z", в то время как десантников-оккупантов забрали на ротацию и восстановление.

"На сегодняшний день [оккупанты] начали по принципу ЧВК "Вагнер" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден", – рассказал он.

Спикер добавил, что командиры "Z-штурмовиков" имеют право применять оружие для поддержки дисциплины в подразделениях, а военнослужащий-"доброволец" может покинуть зону боевых действий только после окончания полугодового контракта либо тяжелого ранения или смерти.

По его словам, согласно имеющимся у ВСУ документам оккупантов, на подготовку таких "штурмовых подразделений" российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10–15 дней", – отметил Дмитрашковский.

Спикер подчеркнул, что за такой срок невозможно подготовить качественного бойца и слаженное подразделение.

"Но в России даже не ведут учет погибших в этих подразделениях. Тактика [игнорирования потерь, как у маршала Советского Союза Георгия] Жукова", – подытожил он.

О появлении "штурмовых подразделений Z" на донецком направлении, или так называемых рот "Шторм Z", Дмитрашковский впервые рассказал 15 апреля. По его информации, эти части призваны заменить понесших большие потери российских десантников, а в их состав, по примеру ЧВК "Вагнер", входят люди с уголовным прошлым.