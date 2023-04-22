"Россияне даже не ведут учет погибших". Дмитрашковский заявил, что россияне бросили под Марьинку "штурмовые подразделения Z"

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Оккупанты за минувшие сутки 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", – сообщил спикер.
Дмитрашковский сообщил, что российское командование перебросило под Марьинку так называемые "штурмовые подразделения Z", в то время как десантников-оккупантов забрали на ротацию и восстановление.
"На сегодняшний день [оккупанты] начали по принципу ЧВК "Вагнер" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден", – рассказал он.
Спикер добавил, что командиры "Z-штурмовиков" имеют право применять оружие для поддержки дисциплины в подразделениях, а военнослужащий-"доброволец" может покинуть зону боевых действий только после окончания полугодового контракта либо тяжелого ранения или смерти.
По его словам, согласно имеющимся у ВСУ документам оккупантов, на подготовку таких "штурмовых подразделений" российское командование выделяет максимум две недели.
"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10–15 дней", – отметил Дмитрашковский.
Спикер подчеркнул, что за такой срок невозможно подготовить качественного бойца и слаженное подразделение.
"Но в России даже не ведут учет погибших в этих подразделениях. Тактика [игнорирования потерь, как у маршала Советского Союза Георгия] Жукова", – подытожил он.
О появлении "штурмовых подразделений Z" на донецком направлении, или так называемых рот "Шторм Z", Дмитрашковский впервые рассказал 15 апреля. По его информации, эти части призваны заменить понесших большие потери российских десантников, а в их состав, по примеру ЧВК "Вагнер", входят люди с уголовным прошлым.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.
Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку. Наряду с Авдеевкой и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто. По данным британской разведки, российские войска в начале апреля усилили атаки на Марьинку с применением танков и бронетехники. В то же время, как сообщил 8 апреля американский Институт исследования войны, российское наступление на Авдеевку "захлебнулось".
По словам Дмитрашковского, оккупанты по-прежнему хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы в случае успеха двигаться на Курахово Донецкой области.