Украинская армия сбила в субботу вертолет и четыре беспилотника российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Хорошие вечерние новости. Сегодня наши воины сбили один вражеский вертолет Ми-24 и четыре БПЛА (два разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет")", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вертолет Ми-24 предназначен для поддержки пехоты. Он был создан в Советском Союзе в 1970-е годы.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 185 730 человек личного состава и 293 вертолета.
Вертолеты Ми-24 ВСУ сбивает регулярно. В частности, об этом сообщалось 10 апреля, вражеский вертолет был сбит на авдеевском направлении.