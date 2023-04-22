Украинская армия сбила в субботу вертолет и четыре беспилотника российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Хорошие вечерние новости. Сегодня наши воины сбили один вражеский вертолет Ми-24 и четыре БПЛА (два разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет")", – говорится в сообщении.

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Вертолет Ми-24 предназначен для поддержки пехоты. Он был создан в Советском Союзе в 1970-е годы.