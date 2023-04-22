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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали, почему в России отменили акцию "Бессмертный полк"

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"Бессмертный полк" может дать представление о реальных потерях РФ в войне в Украине, поэтому в 2023 году российские власти решили его не проводить, считают в британской разведке
"Бессмертный полк" может дать представление о реальных потерях РФ в войне в Украине, поэтому в 2023 году российские власти решили его не проводить, считают в британской разведке
Фото: depositphotos.com

В России в 2023 году отменили акцию "Бессмертный полк", опасаясь, что в ходе шествия станет понятен масштаб потерь РФ в Украине. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 22 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

Как отмечают британские разведчики, 18 апреля 2023 года российские государственные СМИ сообщили об отмене маршей памяти "Бессмертный полк", посвященных Великой отечественной войне, как в РФ называют Вторую Мировую войну, якобы в мерах безопасности.

"На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники подчеркнут масштаб недавних потерь России [во время войны в Украине]", – отмечается в отчете британского оборонного ведомства

В минобороны великобритании подчеркивают, что власти в РФ продолжают попытки объединить общественность вокруг пропагандистских мифов о 1940-х годах.

"Российское государство изо всех сил пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который оно использует для оправдания войны на Украине: вторжение аналогично советскому опыту во Второй мировой войне", – говорится в сводке.

Британская разведка уделяет внимание еще одному российскому мифу, отмечая, что 12 апреля 2023 года государственное информационное российское агентство "РИА Новости" сообщило про "уникальные" документы из архивов ФСБ, якобы свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тыс.польских граждан в Катыни в 1940 году.

"На самом деле ответственным за это преступление против польских граждан был орган-предшественник ФСБ – НКВД. Госдума России в 2010 году официально осудила [cjdtncrjuj dj;lz] Иосифа Сталина за приказ убить граждан Польши", – подчеркнули в минобороны Великобритании.

В разведке также отмечают, что основатель признанной международной преступной организацией частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин недавно публично поставил под сомнение утверждение, действительно ли в Украине есть "нацисты", что идет вразрез с официальной идеологией РФ, оправдывающей войну.

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 185 730 человек личного состава убитыми.

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