"Все обязательно дождутся хороших новостей". В ВСУ прокомментировали информацию о высадке украинских военных на левобережье Херсонской области

ISW со ссылкой на российских пропагандистов сообщил, что украинские военные якобы высадились на левом берегу Херсонской области Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Комментируя заявление американского Института исследования войны (ISW), который со ссылкой на российских пропагандистов сообщил, что украинские военные якобы высадились на левом берегу Херсонской области, она призвала соблюдать информационную тишину.

"Хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие, как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что любые опубликованные данные могут быть использованы противником.

"Я уже говорила, что у этой войны есть признаки гибридной и здесь достаточно мощный информационный фронт. Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", –- резюмировала Гуменюк.