"Все обязательно дождутся хороших новостей". В ВСУ прокомментировали информацию о высадке украинских военных на левобережье Херсонской области

Комментируя заявление американского Института исследования войны (ISW), который со ссылкой на российских пропагандистов сообщил, что украинские военные якобы высадились на левом берегу Херсонской области, она призвала соблюдать информационную тишину.
"Хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие, как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", – подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что любые опубликованные данные могут быть использованы противником.
"Я уже говорила, что у этой войны есть признаки гибридной и здесь достаточно мощный информационный фронт. Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", –- резюмировала Гуменюк.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.