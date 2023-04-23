Силы обороны за сутки отразили 58 атак оккупантов, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.
На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.
"На северском и слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области, Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине", – сообщили в Генштабе.
На лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.
"На бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – проинформировали в пресс-центре.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.