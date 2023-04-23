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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки отразили 58 атак оккупантов, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

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На бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут
На бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут
Фото: EPA

Украинские военные на востоке Украины за сутки 22 апреля отразили 58 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 23 апреля.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"На северском и слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области, Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине", – сообщили в Генштабе.

На лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

"На бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – проинформировали в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jiTgdntfXQB84gGzXP5n3vw7RZysWzwnK7wJz6zuPtMd8HsS9pcrFcadoCNEZ1Wnl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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