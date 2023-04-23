Силы обороны за сутки отразили 58 атак оккупантов, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"На северском и слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области, Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине", – сообщили в Генштабе.

На лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

"На бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – проинформировали в пресс-центре.