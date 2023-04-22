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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС – Генштаб ВСУ

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ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта 2022 года
ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта 2022 года
Фото: ЕРА

На Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, российские оккупанты усилили давление на украинский персонал. Об этом проинформировал 22 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что, "используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки, враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027xtQRHCZJQX3RtFnr5KMEiJ3LyrcW4azSpDMMrKrLWYAL42axmxTiGAboSxeNSfjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным украинских военных, в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС, оккупанты увеличили число патрулей и чаще стали проверять местных жителей.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, гражданство, угрозы, пытки, АЭС, Запорожская АЭС, шантаж, война России против Украины, давление, российские оккупанты, ЗАЭС
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