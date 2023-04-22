Оккупанты усилили психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС – Генштаб ВСУ

ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта 2022 года Фото: ЕРА

"Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что, "используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки, враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

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По данным украинских военных, в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС, оккупанты увеличили число патрулей и чаще стали проверять местных жителей.