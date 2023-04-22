Оккупанты усилили психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС – Генштаб ВСУ

"Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских сотрудников ЗАЭС", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что, "используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки, враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным украинских военных, в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС, оккупанты увеличили число патрулей и чаще стали проверять местных жителей.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.