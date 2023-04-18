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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС

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Псевдоглаве ЗАЭС сообщили о подозрении
Псевдоглаве ЗАЭС сообщили о подозрении
Фото: EPA

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "директору" Запорожской атомной электростанции Олегу Романенко. По данным следствия, он отсоединил ЗАЭС от энергосистемы Украины, говорится в сообщении СБУ в Telegram 18 апреля.

До "назначения" на ЗАЭС россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области страны-агрессора, говорится в сообщении.

После захвата Запорожской АЭС Романенко стал "главой" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру "Росатома".

В СБУ сообщают, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы об отключении ЗАЭС от объединенной энергосистемы Украины, а в дальнейшем организовывал работу атомного объекта в интересах России.

"Для этого он уговаривал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия угрожал увольнением и преследованиями со стороны карательных органов России", – говорится в сообщении.

Романенко подозревается по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Росатом, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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