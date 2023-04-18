СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС

До "назначения" на ЗАЭС россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области страны-агрессора, говорится в сообщении.

После захвата Запорожской АЭС Романенко стал "главой" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру "Росатома".

В СБУ сообщают, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы об отключении ЗАЭС от объединенной энергосистемы Украины, а в дальнейшем организовывал работу атомного объекта в интересах России.

"Для этого он уговаривал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия угрожал увольнением и преследованиями со стороны карательных органов России", – говорится в сообщении.

Романенко подозревается по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы.