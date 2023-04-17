Россия нанесла ущерб "Энергоатому" уже на 32 млрд грн – НАЭК

Об этом 17 апреля сообщается в Facebook НАЭК.
"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены, – сказано в сообщении. – По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн".
Отмечается, что размер потерь и ущерба, нанесенных "Энергоатому" Россией, будут определены после деоккупации ЗАЭС, а также "возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации".
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале ноября прошлого года в НАЭК сообщали, что общая стоимость повреждений на ЗАЭС и других объектах "Энергоатома" в Энергодаре (Запорожская область) превышает 28 млрд грн.