Россия нанесла ущерб "Энергоатому" уже на 32 млрд грн – НАЭК

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем Фото: EPA

Об этом 17 апреля сообщается в Facebook НАЭК.

"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены, – сказано в сообщении. – По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн".

Отмечается, что размер потерь и ущерба, нанесенных "Энергоатому" Россией, будут определены после деоккупации ЗАЭС, а также "возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации".