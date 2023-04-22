Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен обстрелами вблизи Запорожской АЭС

По его словам, миссия агентства на ЗАЭС в течение последней недели слышала обстрелы почти ежедневно и вынуждена была прятаться в бомбоубежище из-за потенциальной опасности.

"Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую АЭС. С тех пор наши эксперты на этой атомной электростанции часто сообщали о звуках взрывов, иногда, по их словам, это было похоже на интенсивный обстрел недалеко от станции. Я глубоко обеспокоен таким положением дел", – заявил Гросси.

Он сказал, что продолжает попытки обеспечить безопасность ЗАЭС, а также переговоры с РФ и Украиной.

Эксперты МАГАТЭ также обнаружили обширные повреждения окон машинного зала 4-го энергоблока, причем в месте, которое, по их мнению, не соответствует возможным последствиям от взрыва мины, о котором сообщалось в середине апреля. Команда МАГАТЭ выясняет причину повреждения.

В пресс-службе агентства добавили, что сейчас на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. Отсутствует систематический график технического обслуживания и эксплуатационного контроля. Специалисты сообщают о нехватке запчастей, необходимых для технического обслуживания, включая критические компоненты.