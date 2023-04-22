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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен обстрелами вблизи Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ заявил, что видел явные признаки военных приготовлений в районе ЗАЭС в конце марта
Глава МАГАТЭ заявил, что видел явные признаки военных приготовлений в районе ЗАЭС в конце марта
Фото: EPA

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность обстрелами в районе захваченной россиянами Запорожской АЭС. Сообщение опубликовано на сайте МАГАТЭ 21 апреля.

По его словам, миссия агентства на ЗАЭС в течение последней недели слышала обстрелы почти ежедневно и вынуждена была прятаться в бомбоубежище из-за потенциальной опасности.

"Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую АЭС. С тех пор наши эксперты на этой атомной электростанции часто сообщали о звуках взрывов, иногда, по их словам, это было похоже на интенсивный обстрел недалеко от станции. Я глубоко обеспокоен таким положением дел", – заявил Гросси.

Он сказал, что продолжает попытки обеспечить безопасность ЗАЭС, а также переговоры с РФ и Украиной.

Эксперты МАГАТЭ также обнаружили обширные повреждения окон машинного зала 4-го энергоблока, причем в месте, которое, по их мнению, не соответствует возможным последствиям от взрыва мины, о котором сообщалось в середине апреля. Команда МАГАТЭ выясняет причину повреждения.

В пресс-службе агентства добавили, что сейчас на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. Отсутствует систематический график технического обслуживания и эксплуатационного контроля. Специалисты сообщают о нехватке запчастей, необходимых для технического обслуживания, включая критические компоненты.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Теги: ядерная энергетика, взрыв, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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