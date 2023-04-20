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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ ответили на предупреждение США не трогать американские технологии на Запорожской АЭС

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Четыре из шести энергоблоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse
Четыре из шести энергоблоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse
Фото: ЕРА

Россия продолжит использовать ядерное топливо производства США на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа 19 апреля сообщил "Интерфаксу".

Он подтвердил, что "Росатом" получил в марте от министерства энергетики США письмо с предупреждением о последствиях демонтажа и вывоза с территории оккупированной станции ядерного оборудования и технологий. 

По словам Карчаа, запасов ядерного топлива Westinghouse хватит на несколько лет. Вместе с тем оккупанты "планируют его замещение". 

"Теоретически нынешних запасов американского топлива – примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои", – сказал он.

О том, что министерство энергетики США в марте предупредило "Росатом" о последствиях несанкционированного использования программного обеспечения и технологий США на ЗАЭС, 18 апреля сообщил CNN.

"Хотя физически АЭС по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет "Росатом". Министерство энергетики предупредило, что любые российские граждане или организации нарушают закон при обращении с американскими технологиями", – отмечают журналисты.

По данным "РБК-Украина", четыре из шести энергоблоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse. Для перехода с российского ядерного топлива на американское блоки ЗАЭС были модернизированы, и Украина получила разрешение на обладание этой информацией и ее использование. 

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: США, ядерная энергетика, ядерное топливо, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар
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