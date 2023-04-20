В РФ ответили на предупреждение США не трогать американские технологии на Запорожской АЭС

Четыре из шести энергоблоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse Фото: ЕРА

Он подтвердил, что "Росатом" получил в марте от министерства энергетики США письмо с предупреждением о последствиях демонтажа и вывоза с территории оккупированной станции ядерного оборудования и технологий.

По словам Карчаа, запасов ядерного топлива Westinghouse хватит на несколько лет. Вместе с тем оккупанты "планируют его замещение".

"Теоретически нынешних запасов американского топлива – примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои", – сказал он.

О том, что министерство энергетики США в марте предупредило "Росатом" о последствиях несанкционированного использования программного обеспечения и технологий США на ЗАЭС, 18 апреля сообщил CNN.

"Хотя физически АЭС по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет "Росатом". Министерство энергетики предупредило, что любые российские граждане или организации нарушают закон при обращении с американскими технологиями", – отмечают журналисты.

По данным "РБК-Украина", четыре из шести энергоблоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse. Для перехода с российского ядерного топлива на американское блоки ЗАЭС были модернизированы, и Украина получила разрешение на обладание этой информацией и ее использование.