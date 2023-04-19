США предупреждают Россию не трогать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС

Любые российские граждане на ЗАЭС нарушают закон при обращении с американскими технологиями – министерство энергетики США Фото: ЕРА

По данным телеканала, в письме, которое датировано 17 марта 2023 года, директор управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркайл сообщает генеральному директору "Росатома", что Запорожская АЭС в Энергодаре "содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Несанкционированное использование этого программного обеспечения и технологий может подорвать интересы национальной безопасности США, поэтому Вашингтон предупредил Москву о последствиях. Письмо было направлено в связи с тем, что захваченная РФ станция часто обесточивается и обстреливается российской армией.

"Хотя физически АЭС по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет "Росатом". Министерство энергетики предупредило, что любые российские граждане или организации нарушают закон при обращении с американскими технологиями", – отмечают журналисты.

Заместитель директора по связям с общественностью Национального управления по ядерной безопасности США Шайела Хассан подтвердила подлинность письма, но не ответила на вопросы, попадания какой именно технологии в руки россиян опасаются в США.

CNN в связи с этим напомнил, что в июне 2021 года американское минэнерго сообщило на сайте, что "помогло Украине внедрить новые процедуры технического обслуживания и операции на ядерном реакторе ЗАЭС, которые в конечном итоге должны укрепить ее энергетическую безопасность".