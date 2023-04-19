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США предупреждают Россию не трогать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС

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Любые российские граждане на ЗАЭС нарушают закон при обращении с американскими технологиями министерство энергетики США
Любые российские граждане на ЗАЭС нарушают закон при обращении с американскими технологиями – министерство энергетики США
Фото: ЕРА

Министерство энергетики США в марте предупредило российский "Росатом" о последствиях демонтажа и вывоза с территории оккупированной Запорожской АЭС ядерного оборудования. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо 18 апреля сообщил CNN.

По данным телеканала, в письме, которое датировано 17 марта 2023 года, директор управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркайл сообщает генеральному директору "Росатома", что Запорожская АЭС в Энергодаре "содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Несанкционированное использование этого программного обеспечения и технологий может подорвать интересы национальной безопасности США, поэтому Вашингтон предупредил Москву о последствиях. Письмо было направлено в связи с тем, что захваченная РФ станция часто обесточивается и обстреливается российской армией.

"Хотя физически АЭС по-прежнему обслуживается украинским персоналом, им управляет "Росатом". Министерство энергетики предупредило, что любые российские граждане или организации нарушают закон при обращении с американскими технологиями", – отмечают журналисты.

Заместитель директора по связям с общественностью Национального управления по ядерной безопасности США Шайела Хассан подтвердила подлинность письма, но не ответила на вопросы, попадания какой именно технологии в руки россиян опасаются в США.

CNN в связи с этим напомнил, что в июне 2021 года американское минэнерго сообщило на сайте, что "помогло Украине внедрить новые процедуры технического обслуживания и операции на ядерном реакторе ЗАЭС, которые в конечном итоге должны укрепить ее энергетическую безопасность".

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: США, ядерная энергетика, Запорожская АЭС, технологии, война России против Украины, Энергодар
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