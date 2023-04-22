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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре оккупанты скрыто наблюдают за теми, кто отказался от российского паспорта – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты интересуются, как жители Энергодара получают деньги
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты интересуются, как жители Энергодара получают деньги
Фото: ЕРА

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики ограничивают свободу передвижения местного населения. Об этом проинформировал 22 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, "представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта".

"Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории, подконтрольной правительству Украины, на временно захваченную территорию области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027xtQRHCZJQX3RtFnr5KMEiJ3LyrcW4azSpDMMrKrLWYAL42axmxTiGAboSxeNSfjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и расположенная в городе крупнейшая атомная станция Европы ЗАЭС, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

Оккупанты, побаиваясь контрнаступления ВСУпытаются заминировать все вокруг Энергодара, отмечал 11 апреля мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, россияне в Энергодаре "заметно засуетились".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, ФСБ, паспорт, блокпост, спецслужбы, война России против Украины, документы, Энергодар, население, лес, российские оккупанты
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