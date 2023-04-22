В Энергодаре оккупанты скрыто наблюдают за теми, кто отказался от российского паспорта – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, "представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта".

"Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории, подконтрольной правительству Украины, на временно захваченную территорию области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)