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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине восемь ракетных и 37 авиаударов – Генштаб ВСУ

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В Генштабе сообщили, что вероятность новых ударов остается высокой
В Генштабе сообщили, что вероятность новых ударов остается высокой
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки нанесли по Украине восемь ракетных и 37 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 23 апреля.

Также оккупанты совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и по населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jiTgdntfXQB84gGzXP5n3vw7RZysWzwnK7wJz6zuPtMd8HsS9pcrFcadoCNEZ1Wnl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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