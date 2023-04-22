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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море два ракетоносителя российских оккупантов, общий залп составляет восемь "Калибров" – ВСУ

Всего на боевом дежурстве в Черном море находится восемь вражеских кораблей
Всего на боевом дежурстве в Черном море находится восемь вражеских кораблей
Фото: ЕРА

В Черном море по состоянию на утро 22 апреля находятся два российских ракетоносителя. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Общий залп составляет восемь крылатых ракет "Калибр".

Всего на боевом дежурстве находится восемь вражеских кораблей.

В Азовском море зафиксирован один корабль противника.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, из них два носителя "Калибров". Общий залп – до 24 ракет.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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