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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили в Черном море 11 кораблей, три из которых – носители "Калибров" – ВМС ВСУ

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В Азовское море россияне вывели один корабль
В Азовское море россияне вывели один корабль
Фото: EPA

Российские оккупанты 20 апреля вывели в Черное море группировку из 11 кораблей. Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 13 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовское море россияне вывели один корабль, в Средиземном – сосредоточили до восьми кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 24 ракет.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0tj2h3rNxFkZXLMgbHhT2qiGXbbAFoZjZCirjLKy33GFjC9Bg8gmKGGwRiBi8PbcSl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, корабли
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