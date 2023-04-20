Оккупанты сосредоточили в Черном море 11 кораблей, три из которых – носители "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 13 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовское море россияне вывели один корабль, в Средиземном – сосредоточили до восьми кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 24 ракет.