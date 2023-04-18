Россия вывела на боевое дежурство в Черное море три носителя "Калибров" – ВМС Украины

По данным ВМС ВСУ, в Азовском море находится один российский корабль, не оснащенный ракетами. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми кораблей оккупантов, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 36 ракет.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.