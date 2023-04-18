Россия вывела на боевое дежурство в Черное море три носителя "Калибров" – ВМС Украины

По данным ВМС ВСУ, в Азовском море находится один российский корабль, не оснащенный ракетами. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми кораблей оккупантов, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 36 ракет.
Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.