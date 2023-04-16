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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела в Черное и Средиземное моря пять носителей "Калибров" с общим залпом до 28 ракет – ВМС ВСУ

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Российские корабли, вооруженные "Калибрами", дежурят в Черном и Средиземном морях
Российские корабли, вооруженные "Калибрами", дежурят в Черном и Средиземном морях
Фото: mil.ru (архив)

В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 10.00 16 апреля находилось семь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до восьми ракет. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

По данным ВМС ВСУ, в Азовском море находится один российский корабль, не оснащенный ракетами. В Средиземном море – семь кораблей оккупантов, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 20 ракет.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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