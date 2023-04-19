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Лаврову дали визу в США. На следующей неделе он встретится с Гутерришем и проведет заседания Совбеза ООН

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Лавров сможет принять участие в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке
Лавров сможет принять участие в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке
Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты Америки выдали визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН и встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает 18 апреля CNN.

CNN отмечает, что поездка Лаврова в Нью-Йорк стала возможной после того, как посол России в США Анатолий Антонов на прошлой неделе призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета главы МИД РФ и виз для российской делегации для председательства на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что в ответ на призыв Антонова представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты как страна пребывания ООН серьезно относятся к своим обязательствам по Соглашению о штаб-квартире ООН, "в том числе в отношении выдачи виз".

В соглашении, уточняет CNN, говорится, что "федеральные власти, власти штатов или местные власти Соединенных Штатов не должны создавать никаких препятствий для проезда в район штаб-квартиры или из него представителей стран-членов или должностных лиц ООН и членов их семей.

Как стало известно Reuters, Лавров должен председательствовать на двух заседаниях Совбеза ООН. Представитель России в ООН Василий Небензя подтвердил агентству, что глава МИД РФ и большая часть его делегации получили американские визы для поездки в Нью-Йорк.

Небензя заявил, что во время встречи с Гутерришем Лавров поднимет вопрос перспектив продления "зернового соглашения" в свете того, что выдвинутые РФ условия для продолжения работы "зернового коридора" (они касаются возобновления экспорта российских удобрений и продовольствия) по-прежнему не выполняются.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

МИД РФ несколько раз заявил о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ к портам. Кроме того, россияне просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. 

Контекст:

Лавров  выступал на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, 24 сентября 2022 года. Для участия в сессии Москва запросила у Вашингтона 56 виз для Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.

США тогда выдали Лаврову визу не столько по причине его участия в Генассамблее, сколько в целях обеспечения возможности объяснить министру в персональных разговорах без свидетелей, что не стоит угрожать применением ядерного оружия. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в США азербайджанский политолог Рамиз Юнус, отметив, что после визита главы МИД РФ в США ядерная риторика РФ "исчезла".

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