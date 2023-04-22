В Харькове и области – минимум пять прилетов и масштабный пожар в результате российского обстрела

По предварительной информации, враг бил ракетами С-300.

Одна из вражеских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района, добавил позднее Синегубов. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь.

В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели тушат масштабный пожар.

"Предварительно зафиксировано по меньшей мере пять прилетов в городе и области", – написал глава ОВА.

Пожар из-за попадания в объект гражданской инфраструктуры – в Новобаварском районе Харькова, уточнил мэр города Игорь Терехов. Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам, там под обстрелом также были гражданские объекты.

"На данный момент информация о пострадавших уточняется", – добавил Терехов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.