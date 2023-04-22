Оккупанты обстреливают Харьков, в городе раздалось несколько взрывов

В 22.02 в городе объявили воздушную тревогу. Вскоре после этого раздалось несколько взрывов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Харьков под обстрелом", – написал в 22.04 в Telegram мэр Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытии.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", – написал он.

Управление полиции Харьковской области попросило сообщать о попаданиях на спецлинию "102".

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.