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В Белгороде упала российская авиабомба, которой оккупанты, вероятно, планировали ударить по Украине. Фото, видео

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В Белгороде упавшая авиабомба оставила воронку в 20 метров
В Белгороде упавшая авиабомба оставила воронку в 20 метров
Фото: ZАПИСКИ VЕТЕРАНА / Telegram

Вечером 20 апреля в российском Белгороде произошел мощный взрыв. Об этом написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров.

Взрывной волной в соседнем многоквартирном доме повыбивало стекла, повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Позже он уточнил, что в результате взрыва пострадали два человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, вторая женщина со ссадинами от госпитализации отказалась.

В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. 

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали взрыв. Авторы канала утверждают, что сперва был громкий свист, через несколько секунд – падение и разлет осколков на десятки метров.

В министерстве обороны России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым, в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Харьков, взрыв, Белгород, Денис Казанский, война России против Украины, взрывы, разрушения
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