В Белгороде упала российская авиабомба, которой оккупанты, вероятно, планировали ударить по Украине. Фото, видео

В Белгороде упавшая авиабомба оставила воронку в 20 метров Фото: ZАПИСКИ VЕТЕРАНА / Telegram

По его словам, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров.

Взрывной волной в соседнем многоквартирном доме повыбивало стекла, повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Позже он уточнил, что в результате взрыва пострадали два человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, вторая женщина со ссадинами от госпитализации отказалась.

В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали взрыв. Авторы канала утверждают, что сперва был громкий свист, через несколько секунд – падение и разлет осколков на десятки метров.

В министерстве обороны России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым, в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.