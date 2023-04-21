В Белгороде упала российская авиабомба, которой оккупанты, вероятно, планировали ударить по Украине. Фото, видео

По его словам, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров.
Взрывной волной в соседнем многоквартирном доме повыбивало стекла, повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Позже он уточнил, что в результате взрыва пострадали два человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, вторая женщина со ссадинами от госпитализации отказалась.
В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали взрыв. Авторы канала утверждают, что сперва был громкий свист, через несколько секунд – падение и разлет осколков на десятки метров.
В министерстве обороны России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым, в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.