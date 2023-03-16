В Белгороде прогремели взрывы, власти заявили о работе ПВО

В Белгороде сообщили о работе ПВО, есть повреждения в городе Фото: Белгород Подслушано / Telegram

По его словам, есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в Белгороде. Гладков отметил, что за последние четыре дня в результате подобных инцидентов 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль.

Telegram-канал Baza сообщает, что на белгородском вокзале повреждены два вагона поезда.



По предварительным данным, один из сбитых снарядов упал в районе 3-го пути. После детонации на месте образовалась воронка размером 1 м², сообщает канал. Осколками повреждено 21 окно в двух вагонах восстановительного поезда и обшивка вагонов. Также был перебит провод высоковольтной линии. Осколками других снарядов в городе было повреждено несколько зданий и автомобилей.



Канал заявляет, что, по предварительной информации, обстрел производился со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области. В результате обстрела никто не пострадал.

Telegram-канал "Жесть Белгород" опубликовал видео, на котором слышно один из взрывов.

Видео со взрывами запостил также канал "Белгородский осведомитель".

Канал "Жесть Белгород" показал фото последствий взрывов.